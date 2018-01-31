العراق.. أوامر باعتقال 17 وزيرا متهما بالفساد في 2017

أعلنت هيئة النزاهة العراقية أن عدد أوامر القبض بتهم الفساد بحق وزراء أو مسؤولين بدرجة وزير بلغ 17 أمرا في عام 2017.

وقال رئيس الهيئة حسن الياسري خلال مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الهيئة في عام 2017، اليوم الأربعاء، أن "أوامر القبض الصادرة بلغت 2133 أمرا خلال عام واحد ، نفذ منها 996 أمرا بنسبة 68 بالمئة".

وأوضح أن "عدد الوزراء أو من هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر القبض 17 شخصا"، و"عدد أوامر القبض الصادرة بحق الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم بلغ 273 شخصا".

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وأكد الياسري أن الهيئة تمكنت من إعادة تريليون و305 مليار دينار (أكثر من مليار دولار) إلى خزينة الدولة في العام الماضي، كما بلغ حجم الأموال التي تمكنت الهيئة من كشفها عن طريق الإجراءات الوقائية قبل وقوع الفساد 948 مليار دينار (نحو 800 مليون دولار).

هذا، وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن المرحلة القادمة ستشهد حربا للقضاء على الفساد، الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه البلاد.

المصدر: السومرية

أنطون زوييف