اليمن.. وساطة من جبهة الساحل الغربي تهدئ الموقف في عدن وتسليم الألوية الرئاسية إلى جهة محايدة

سلمت فصائل "المجلس الانتقالي" الجنوبي، في عدن معسكر الحماية الرئاسية التابع اللواء الرابع، للجنة الوساطة التابعة لجبهة الساحل الغربي بقيادة أبي زرعة المحرمي.

وكلف القائد العام لجبهة الساحل الغربي وساطة بقيادة قائد اللواء الأول عمالقة رائد الحبهي وقائد اللواء الثاني عمالقة حمدي شكري وعدد من القيادات، بهدف التهدئة ونزع فتيل الأزمة، ودعوة الأطراف إلى إيقاف الاشتباكات.

وتواصل لجنة التهدئة، مساعيها في إنهاء التوتر، وحث الأطراف على ضبط النفس. وبعد تسلمها اللواء الرابع حماية رئاسية واصلوا لقاءاتهم مع عدد من القيادات، حيث تم الجلوس مع مدير أمن لحج صالح السيد، والقيادي في الحزام الأمني جلال الربيعي وبعض المعنيين بالأمر.

وقال القائمون على لجنة الوساطة إنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من عملهم سيسعون في مرحلة ثانية إلى استلام اللواء الثالث حماية رئاسية الذي يقوده خالد حيدان الكائن في جبل حديد.

وأضاف القائمون على لجنة الوساطة أن المرحلة الثالثة من عملهم هو الإفراج عن الأسرى من الطرفين ودعوة الأطراف إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف والنظر في الأضرار.

هذا ونفى القائد العام لجبهة الساحل الغربي صحة الأنباء، التي تتحدث عن انسحاب قوات من جبهة الساحل الغربي وذهابها للمشاركة في الصراع، الذي حدث في عدن وقال إنه لا صحة لهذه الأنباء وإن جميع القوات في الساحل الغربي متواجدة في مواقعها وتواصل تقدمها على حساب المسلحين الحوثيين.

هذا وقد أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، تواجد الحكومة في قصر المعاشيق الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن بكامل أعضائها، الذين كانوا متواجدين قبل الأحداث التي شهدتها عدن وأنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن مغادرتها .

المصدر: RT + وكالات

نادر همامي