عدن.. تواصل الاشتباكات في دار سعد وهدوء في محيط قصر المعاشيق

أفاد مراسل RT بتوقف الاشتباكات بين الوحدات الحكومية اليمنية وقوات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي عند قصر المعاشيق بمديرية كريتر في عدن، حيث مقر الحكومة.

وأضاف المراسل أن الاشتباكات مستمرة في منطقة "اللحوم دار سعد".

وكشف وزير الدولة اليمني صلاح الصيادي عن وجود مبادرة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تلزم كل الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب إلى مواقعها.

فيديو من داخل كريتر عدن pic.twitter.com/5k1JpRrMSz — المقاومة الجنوبية (@spr_aden) 29 января 2018 г.

وقبل قليل، وعد السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر"، بأن يتخذ التحالف كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن، مطالبا بالوقف الفوري للمظاهر المسلحة في المدينة.

التحالف سيتخذ كافة الاجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في (عدن)،

ويطلب مجددا سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فورا وإنهاء جميع المظاهر المسلحة. — محمد ال جابر (@mohdsalj) 29 января 2018 г.

وكانت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية أعلنت في وقت سابق أن حصيلة الاشتباكات التي شهدتها مدينة عدن أمس بين القوات الحكومية وأخرى موالية للحراك الجنوبي المطالب بإقالة الحكومة بلغت 144 قتيلا وجريحا.

وتجددت المواجهات الدامية الاثنين بين قوات الحماية الرئاسية ومسلحين تابعين "للمجلس الانتقالي الجنوبي" بمحافظة عدن جنوبي اليمن.

وانتهت مهلة "المجلس الانتقالي" الجنوبي لتشكيل حكومة بديلة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر.

المصدر: RT

إينا أسالخانوفا