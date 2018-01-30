تيلرسون: قطر يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة لحماية سيادتها

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أثناء كلمة في قمة الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي في واشنطن، الثلاثاء، إن واشنطن ملتزمة بسيادة قطر وأمنها.

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وشدد الدبلوماسي الأمريكي على أن أي تهديد لسيادة قطر فإن الدوحة تعلم أنه يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة لحماية سيادتها.

وأضاف تيلرسون: "قطر صديق وشريك قوي وقديم للولايات المتحدة.. وحققت تقدما كبيرا في مجال مكافحة الإرهاب".

كما أشاد تيلرسون بتطور ونمو مناخ الاستثمار في قطر، لافتا إلى أن أي مستثمر لديه ثقة كبيرة في الاقتصاد القطري بسبب المؤسسات القوية واحترام العقود الذي يعتبر أمرا مهما لكل مستثمر، حسب قوله.

ووقّعت واشنطن والدوحة مذكرة تفاهم لترسيخ الحوار، ووثيقة للتعاون الأمني، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لمكافحة الاتجار بالبشر.

جدير بالذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في يونيو 2017 علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بزعزعة الاستقرار في المنطقة ودعم التنظيمات الإرهابية، وهي اتهامات رفضتها الدوحة وتقول إن الدول الأربع تهدف إلى تقويض سيادتها.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي