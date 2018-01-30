اجتماع وزاري فلسطيني إسرائيلي هو الأول منذ قرار ترامب بشأن القدس

أكد مصدر إسرائيلي أن اجتماعا بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين كبار سيعقد في القدس قريبا في أول لقاء على مستوى رفيع بين الجانبين منذ قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله سيلتقي مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون في مكتب كحلون بالقدس يوم الأحد المقبل، من دون ذكر تفاصيل أخرى.

وسيكون هذا الاجتماع أول لقاء بين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، ما أثار موجة غضب في العالمين العربي والإسلامي، كما رفضته معظم الدول الغربية.

ويجتمع كحلون والحمد الله بشكل متكرر لبحث قضايا اقتصادية متعلقة بالبنية التحتية، وجرى آخر لقاء بينهما في الـ30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين