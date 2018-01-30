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"حماس" تنعي القيادي عماد العلمي

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"حماس" تنعي القيادي عماد العلمي
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توفي القيادي في حركة "حماس" عماد العلمي، اليوم الثلاثاء، متأثرا بجراح أصيب بها في التاسع من يناير/كانون الثاني.

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ونعت الحركة العلمي، الذي أصيب بطلق ناري في رأسه أثناء عبثه بمسدسه الخاص، وقالت إنه سيصلى عليه في المسجد العمري الكبير بمدينة غزة بعد صلاة الظهر، أما مجلس العزاء فسيكون في مركز بيت الثقافة في ساحة السرايا وسط المدينة.

ويعتبر القيادي أحد مؤسسي "حماس"، وعضو القيادة السياسية في الحركة، ولد في غزة عام 1956. حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، متزوج وله 6 أبناء.

المصدر: RT

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