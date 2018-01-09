إصابة القيادي في حركة حماس عماد العلمي برصاصة في الرأس

أصيب عضو المكتب السياسي لحركة حماس عماد العلمي برصاصة في رأسه، أثناء تواجده في بيته في غزة، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "معا" عن القيادي في حركة حماس، فوزي برهوم، قوله إن العلمي أصيب بطلق ناري في الرأس أثناء تفقده لسلاحه الشخصي في بيته، وحالته حرجة.

وذكر شهود عيان لـ "معا" ان العلمي وصل مصابا بجروح خطيرة إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة وأدخل غرفة العمليات.

يذكر، أن عماد العلمي "أبو همام" (من مواليد عام 1956) يعتبر من القياديين البارزين في حركة حماس وأحد مؤسسيها.

المصدر: معا

أنطون زوييف