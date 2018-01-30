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رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان يتقبل التعازي بوفاة والدته

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رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان يتقبل التعازي بوفاة والدته
وام
خليفة يتقبل التعازي بوفاة الشيخة حصة بنت محمد
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تقبل الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، أمس الاثنين، بقصر البطين التعازي بوفاة والدته الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

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واستقبل الرئيس الإماراتي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، وممثل الحاكم في منطقة العين طحنون بن محمد آل نهيان، وأسرة آل نهيان.

كما حضر الاستقبال مستشار رئيس الدولة سلطان بن خليفة آل نهيان، وعضو المجلس التنفيذي محمد بن خليفة آل نهيان.

يذكر أن الشيخة حصة، توفيت يوم الأحد الماضي، و‏أعلنت وزارة شؤون الرئاسة، الحداد الرسمي في البلاد لمدة 3 أيام.

المصدر: وام

رُبى آغا

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