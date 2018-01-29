قائد الجيش التركي الثاني يتفقد جبلا سقط في قبضة قوات "غصن الزيتون"

زار قائد الجيش الثاني في القوات التركية الجنرال إسماعيل متين جبل برصايا شرق منطقة عفرين السورية بعد سيطرة القوات التركية وحلفائها على المنطقة المحيطة بالجبل مؤخرا.

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية اليوم الاثنين بأن الجنرال التركي أشرف أثناء الزيارة على سير عملية "غصن الزيتون" التي تديرها أنقرة ومسلحو"الجيش السوري الحر" ضد الفصائل الكردية في عفرين.

واطلع الجنرال وضباط مرافقون له على التدابير الأمنية المتخذة في محيط الجبل الذي يعتبر من المواقع الاستراتيجية في المنطقة، وهنّأ الجنرال العناصر المشاركة في العملية على النجاح الذي حققوه.

المصدر: الأناضول

نادر عبد الرؤوف