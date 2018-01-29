الدفاع الروسية تدعو الجيش السوري لتجاهل استفزازات في الغوطة الشرقية

دعت وزارة الدفاع الروسية القوات السورية إلى الالتزام باتفاق الهدنة في غوطة دمشق الشرقية وعدم الاستجابة لاستفزازات من قبل مسلحين.

وحث مركز "حميميم" للمصالحة في سوريا التابع للدفاع الروسية، في بيان أصدره اليوم الاثنين، القوات الحكومية السورية إلى الامتناع عن الرد على استفزازات من قبل الفصائل المسلحة التي لم تنضم إلى الهدنة، وذلك التزاما بالاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار في الغوطة الشرقية والذي تم التوصل إليه في فيينا بين الحكومة والمعارضة الجمعة الماضي، في الجولة التاسعة والأخيرة من المفاوضات السورية السورية الجارية برعاية الأمم المتحدة.

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وأكد البيان أن مركز المصالحة لا يزال يعمل بشكل نشط على تطبيع الوضع في الغوطة الشرقية، مضيفا أن خروقات الهدنة في المنطقة أصبحت تحمل طابعا فرديا في الآونة الأخيرة.

وذكر المركز أن الخبراء الروس يبقون على اتصال وثيق مع سلطات دمشق والهلال الأحمر السوري لتنظيم عمليات إجلاء المرضى من الغوطة الشرقية، مناشدا القوات الحكومية خوض مفاوضات مباشرة بهذا الخصوص مع فصائل المعارضة المسلحة الموجودة في المنطقة.

وسبق أن دعا المركز الروسي السبت الماضي جميع أطراف النزاع إلى الانضمام إلى نظام التهدئة المعلن في الغوطة الشرقية اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة على السبت، مؤكدا أن وقف الأعمال القتالية في الغوطة وعموم أراضي البلاد يوفر الفرصة الوحيدة ويمثل الشرط المطلوب للتسوية السياسية في البلاد.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف