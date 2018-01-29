مسؤول روسي: معارضون سوريون توجهوا إلى سوتشي رغم الضغط والتهديدات

كشف مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أليكسي بورودافكين، أن ممثلي بعض القوى المعارضة السورية توجهوا إلى سوتشي لحضور مؤتمر الحوار الوطني.

وقال بورودافكين: "أقلعت من مطار جنيف صباح اليوم طائرة خاصة متوجهة إلى سوتشي، وعلى متنها ممثلو المعارضة السورية المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري يومي 29 و30 يناير/كانون الثاني".

وأوضح أن على متن الطائرة 71 من المشاركين في المؤتمر، وهم يمثلون مختلف فصائل المعارضة السورية، وخاصة حركة المجتمع التعددي وتيار "قمح" وتيار الغد السوري والتكتل الوطني الديمقراطي.

وأشار إلى أنه "على الرغم من الضغط النفسي الضخم، الذي تعرض له السوريون من قبل أولئك الذين يسعون لمواصلة الاقتتال في سوريا ومنع المعارضة من المشاركة في مؤتمر سوتشي، تحلى (ممثلو المعارضة) بالشجاعة وتوجهوا إلى سوتشي لتقرير مصير بلادهم. وأطلقت تجاههم تهديدات سافرة بالتصفية".

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وأشاد الدبلوماسي الروسي بمشاركة المعارضين السوريين في مؤتمر الحوار، معتبرا ذلك "دليلا على أنه سيجتمع خلال المؤتمر محبو الوطن السوريون الحقيقيون، المستعدون لإيجاد لغة مشتركة فيما بينهم". كما أعرب عن الامتنان لسلطات سويسرا على المساعدة في تنظيم الرحلة وحل بعض المسائل اللوجستية والأمنية.

يذكر، أن مؤتمر الحوار الوطني السوري يجري في سوتشي يومي 29 و30 يناير/كانون الثاني، ومن المتوقع أن يحضره نحو 1600 شخص، يمثلون مختلف القوى السياسية وفئات المجتمع السوري.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف