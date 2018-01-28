أمير قطر يعزي رئيس الإمارات بوفاة والدته

ذكر الإعلام القطري الرسمي أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعث اليوم الأحد، ببرقية تعزية إلى "أخيه"، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات بوفاة والدته .

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وأوضحت وسائل الإعلام أن أمير قطر أعرب في البرقية "عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته".

وفي وقت سابق من اليوم أكدت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، في بيان، عن وفاة والدة الرئيس، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان. : "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والدته المغفور لها بإذن الله سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام.

المصدر: الشرق + وام

رفعت سليمان