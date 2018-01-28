أليسا "تغرد" بعد الإفراج عن الوليد بن طلال

عبّر عدد من الفنانين الخليجيين والعرب عامة، عن غبطتهم وسرورهم بالإفراج عن الأمير الوليد بن طلال، الذي أطلقت السلطات السعودية سراحه يوم السبت، بعد أكثر من شهرين من احتجازه في فندق.

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وبعد الإفراج عن رجل الأعمال الملياردير السعودي، الوليد بن طلال، إثر احتجازه ضمن حملة مكافحة الفساد التي يشنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ مطلع نوفمبر الماضي، سارع سالم الهندي، رئيس شركة روتانا الفنية، بتهنئة الأمير الوليد عبر تغريدته، في "تويتر"، قال فيها: "ألف حمدا لله على سلامتك ونورت قصرك العامر طال عمرك".

ألف حمدالله على سلامتك ونورت قصرك العامر طال عمرك🙏🏻💚🇸🇦 #الوليدِ_بن_طلالpic.twitter.com/p54gCHX1oG — سالم الهندي (@salhendi) 27 janvier 2018

الأمر عينه قامت به المطرية إليسا، حيث نشرت تغريدة رحبت فيها بالإفراج عن الأمير السعودي.

Welcome back @Alwaleed_Talal! Glad to see you back to the people who love you — Elissa (@elissakh) 27 janvier 2018

كما أن عدداً كبيراً من الفنانين السعوديين قاموا بإعادة تغريدات الفرح والتهنئة للملياردير العائد إلى فضاء الحرية والعطاء وعالم الأعمال، وذلك تقديراً لدوره الكبير في مساندتهم ودعمهم خلال مسيرتهم الفنية.

المصدر: النهار

سعيد طانيوس