الأركان التركية: مقتل اثنين من جنودنا وتصفية 53 إرهابيا شمالي سوريا

أعلنت رئاسة الأركان التركية مقتل عسكريين تركيين وإصابة 11 آخرين أثناء عملية "غصن الزيتون" المستمرة مدينة عفرين شمالي سوريا ضد المسلحين الأكراد، فيما أكدت تصفية 53 مسلحا.

وقالت رئاسة الأركان، في بيان: "دمرت القوات الجوية التركية يوم 27 يناير/كانون الثاني من العام 2018، في إطار عملية غصن الزيتون، 42 وكرا لتنظيمات PYD (حزب الاتحاد الديمقراطي) وYPG (وحدات حماية الشعب) وداعش، وقضت على 53 إرهابيا".

وأوضح البيان أن هذه الضربات شاركت فيها 22 طائرة حربية تركية عادت جميعها إلى قواعدها بسلامة، فيما أوضحت أن عملية "غصن الزيتون" أسفرت، حتى هذه اللحظة، عن تحييد 447 "إرهابيا" بشكل إجمالي.

وأضافت رئاسة الأركان أن "القوات التركية خسرت اليوم عسكريين اثنين فيما أصيب 11 آخرون بجروح".

كما أشار البيان إلى مقتل عنصرين من "الجيش السوري الحر" وإصابة 4 آخرين.

وتنفذ القوات التركية، منذ 20 يناير/كانون الثاني وبالتعاون مع فصائل مايسمى بـ "الجيش السوري الحر" المعارض للحكومة في دمشق، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.

وقالت السلطات التركية مرارا إن عفرين، التي تقطنها أغلبية كردية وتتمركز فيها "وحدات حماية الشعب"، تمثل خطرا حقيقيا على أمن تركيا.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لـ"تحالف قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي تحاربه على مدار سنوات عديدة.

وتجري "غصن الزيتون" وسط إدانة شديدة من قبل الحكومة السورية، التي تعتبرها انتهاكا لسيادة الدولة، فيما تقول أنقرة إن العملية تنفذ "في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب مع احترام وحدة الأراضي السورية".

المصدر: وكالات

رفعت سليمان