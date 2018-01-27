بالفيديو.. لحظة الاعتداء على ممثل السيستاني

نشرت موقع "السومرية نيوز" العراقية، السبت، مقطع فيديو تناقله ناشطون يظهر لحظة الاعتداء على ممثل المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني داخل الصحن الحسيني في كربلاء.

وأظهر المقطع أحد الأشخاص وهو يحاول الاعتداء على الشيخ عبد المهدي الكربلائي، إلا أن مواطنين منعوه من ذلك.

وأعلن مدير مكتب الشيخ الكربلائي السيد مرتضى الحسني أن المحاولة فشلت، مشيرا إلى أن الكربلائي أكمل الخطبتين وصلاة الجمعة والظهرين بتمامها.

المصدر: موقع "السومرية نيوز"

ياسين بوتيتي