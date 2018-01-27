مصر.. الجيش الميداني الثالث يشن هجوما واسعا وسط سيناء (صور)

أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، أن قوات إنفاذ القانون في الجيش الثالث الميداني، تمكنت من اكتشاف وتدمير عدد من الأوكار الإرهابية في وسط سيناء.

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وأعلن المتحدث باسم القوات المصرية عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، أن الجيش المصري تمكن من اكتشاف وتدمير عبوة ناسفة بوسط سيناء، فضلا عن تدمير 10 أوكار فيها كمية كبيرة من الوقود والاحتياجات الإدارية التي يستخدمها المسلحون.

وأضاف العقيد تامر الرفاعي أن الجيش دمّر نحو فدانين من النباتات المخدرة، ومخزن يحوي 130 لفافة من نبات "البانغو"، وكمية كبيرة من بذور نبات الأفيون المخدر.

كما أشار إلى أنه وفي إطار إحكام السيطرة على المعابر المؤدية إلى وسط سيناء ضبط عربة بداخلها كمية كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية كانت في طريقها للعناصر المسلحة.

وقال المتحدث باسم القوات المصرية إن قوات الجيش الثالث الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر المسلحة والإجرامية بوسط سيناء.

المصدر: المتحدث باسم القوات المصرية

ياسين بوتيتي