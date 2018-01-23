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الجيش المصري: تصفية إرهابيين واعتقال آخرين في سيناء

أخبار العالم العربي

الجيش المصري: تصفية إرهابيين واعتقال آخرين في سيناء
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
عملية لقوات الجيش المصري في شمال سيناء -صورة أرشيفية
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أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، الثلاثاء، تصفية إرهابيين والقبض على 2 آخرين شمالي سيناء.

وقال المتحدث في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية من القضاء على (2) إرهابيين شديدي الخطورة والقبض على (2) آخرين أثناء استعدادهم لتنفيذ عملية إرهابية ضد القوات، وتم أيضا ضبط عدد من الأفراد المشتبه بهم وجار التحقيق معهم بواسطة الجهات الأمنية".

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وأضاف الرفاعي: "دمرنا عددا من الأوكار التي تستخدمها العناصر للاختباء والمراقبة، وكذلك عربة دفع رباعي مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات المسلحة، فضلا عن تدمير 6 عبوات ناسفة".

وتابع: "تم تدمير نفق رئيسي بعمق 10 م على الشريط الحدودي شمالي سيناء، وضبط عربة بداخلها كمية كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع وتشغيل العبوات الناسفة كانت في طريقها للعناصر الإرهابية وضبط 3 عربات بداخلها مواد مخدرة".

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش المصري

أحمد باديان

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