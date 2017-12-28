مصر.. مقتل 6 عسكريين و3 مسلحين باشتباكات شمالي سيناء

أعلن الجيش المصري مقتل 6 عسكريين أحدهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة في عربة للجيش، والقضاء على 3 إرهابيين في عملية نفذتها قوات إنقاذ القانون في محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس.

وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع المصرية على موقعها الإلكتروني أن العبوة الناسفة انفجرت "في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية" بمحافظة شمال سيناء، نتج عنها مقتل ضابط وخمسة جنود.

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ويف سياق آخر، أعلن البيان أنه "استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية شمالي سيناء تمكنت قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني من القضاء على ثلاثة أفراد تكفيريين وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة وتدمير أربع عربات خاصة بالعناصر التكفيرية ومقتل من بداخلها".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر أمنية إن متشددين قتلوا شرطيا ومدنيا وأصابوا بضعة أشخاص آخرين في هجوم على قوة تأمين فرع بنك بوسط مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

وأضافت المصادر أن المتشددين أطلقوا قذيفة آر.بي.جي على القوة ثم أطلقوا عليها الرصاص وردت القوة عليهم بإطلاق النار لكنهم لاذوا بالفرار. ولم يتسن الاتصال بوزارة الداخلية للحصول على تعليق منها.

ومنذ أكثر من أربع سنوات كثّف المسلحون شمالي سيناء هجماتهم على الجيش والشرطة وقتلوا مئات من أفرادهما كما شنوا هجمات في القاهرة ومدن أخرى استهدف بعضها مسيحيين.

ويقول الجيش إنه قتل مئات المتشددين في حملة تشارك فيها الشرطة.

المصدر: وكالات

قدري يوسف، ادوارد سافين