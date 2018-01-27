الداخلية المصرية توضح حقيقة الاعتداء على هشام جنينة

كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية حقيقة الاعتداء على هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق وعضو الحملة الانتخابية لرئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان.

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وقال المصدر إن واقعة الاعتداء على جنينة في منطقة التجمع الخامس يعود سببها إلى حادث سير تطور إلى مشاجرة بالأيدي بين الطرفين.

وأوضح المصدر أن غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا بوقوع تصادم بين سيارتين في منطقة التجمع الخامس، وبناء على البلاغ تحركت قوة تابعة لقسم الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما لهشام جنينة، وعلى إثر الحادث اعتدى مستقلو السيارة الأخرى على جنينة، ما تسبب بكسر ساقه وإصابته في الوجه والرأس.

وأضاف المصدر أن جنينة والمجموعة التي تشاجرت معه نقلوا إلى قسم شرطة التجمع الثاني بعد الواقعة.

يذكر أن جنينة أحد أعضاء حملة الفريق سامي عنان في انتخابات الرئاسة المصرية 2018، الذي استدعاه الجيش بعد إعلان ترشحه، واستبعد من كشوف الناخبين.

المصدر: مواقع إخبارية مصرية

إينا أسالخانوفا