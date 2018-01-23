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الجيش المصري يقرر ملاحقة سامي عنان قضائيا

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يقرر ملاحقة سامي عنان قضائياالفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق
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أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا اتهمت فيه رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان بأنه أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بدون موافقة القوات المسلحة.

ونقلت "بوابة الشروق" عن البيان أن "المذكور ارتكب وقائع تزوير تشير إلى إنهائه الخدمة العسكرية وإدراجه في كشوف الناخبين دون وجه حكم"، مضيفا أن عنان عمل على "الوقيعة" بين القوات المسلحة والشعب.

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وأفاد المصدر بأن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق.

المصدر: بوابة الشروق

محمد الطاهر

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