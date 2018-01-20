رئيس الأركان المصرية السابق يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

أعلن الفريق سامي عنان رئيس الأركان المصرية السابق أنه قرر خوض انتخابات الرئاسة المصرية المزمعة في مارس المقبل.

كما دعا عنان مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة.

وأضاف أنه قد شكل فريقه الرئاسي المدني الذي يضم هشام جنينه وهو شرطي وقاض سابق كان يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأقاله السيسي سنة 2016.

كما اختار عنان حازم حسني وهو أستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة متحدثا باسمه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة مساء الجمعة.

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وسيبدأ تلقي طلبات الترشح في انتخابات الرئاسة اليوم السبت، إذ وقع المئات من أعضاء مجلس النواب استمارات تأييد للسيسي في حين أن عدد النواب المطلوب تأييدهم للمرشح 20 نائبا، ولا يجوز للنائب تأييد أكثر من مرشح.

وستجرى الانتخابات الرئاسية المصرية في الفترة بين الـ26 والـ28 من مارس المقبل على أن تعقد جولة الإعادة بين الـ24 والـ26 من أبريل المقبل في حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله