جنبلاط مشيدا بالرئيس الفلسطيني: لا بأس في أن يشعر ترامب بالإهانة

قال النائب اللبناني وليد جنبلاط في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة: "لا بأس إذا ما شعر ترامب بالإهانة في مؤتمر أثرياء العالم مؤتمر تجويع الشعوب من خلال العولمة".

وأكد الزعيم الدرزي اللبناني في التغريدة أن القدس ليست سلعة للبيع والشراء على طاولة المفاوضات الوهمية من أجل بعض المال وبعض الدولارات المذلة، مضيفا أن كرامة الشعب الفلسطيني أغلى من أي شيء.

كما أشاد وليد جنبلاط، بموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدم استقباله نائب الرئيس الأمريكي بنس.

حسنا فعل محمود عباس بعدم استقباله نائب الرئيس الاميركي .ان القدس ليست سلعة للبيع والشراء على طاولة المفاوضات الوهمية من اجل بعض المال وبعض الدولارات المذلة .ان كرامة الشعب الفلسطيني اغلى شيئ ولا بأس اذا شعر ترامب بالاهانة في مؤتمر اثرياء العالم مؤتمر تجويع الشعوب من خلال العولمة pic.twitter.com/4z70n3Y5EV — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) 26 января 2018 г.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن نيكي هايلي قالت، الخميس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتة إلى أن عباس رفض دور واشنطن في عملية السلام.

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وذكرت هايلي في كلمة لها بمجلس الأمن أن عباس أعلن في كلمته خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني عن وفاة اتفاقية أوسلو وأهان الرئيس الأمريكي ودعا إلى تعليق الاعتراف بإسرائيل.

وأفادت نيكي هايلي أن خطاب عباس الذي يغوص في نظريات "المؤامرة المشينة" و"التافهة"، ليس خطاب شخص لديه الشجاعة والرغبة في السلام.

وأضافت أن السلام الحقيقي يلزمه قادة لديهم الإرادة والمرونة بأن يمضوا قدما في عملية السلام ويعترفوا بالحقائق الصعبة.

وشددت على أن الولايات المتحدة ستبقى متحمسة لعملية التسوية، مشيرة إلى أن السلام يحتاج إلى مرونة.

المصدر: وكالات + تويتر

ياسين بوتيتي