أمير قطر يرعى تخريج ضباط

نشرت صحيفة "الشرق" القطرية فيديو يظهر حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفل تخريج الدفعة الـ13 من مرشحي شباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية بكلية أحمد بن محمد العسكرية اليوم.

حضر حفل التخريج الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدفاع بدولة الكويت وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية في قطر، بالإضافة إلى عدد من قيادات الكليات العسكرية من "بعض الدول الشقيقة والصديقة".

وبلغ عدد الدفعة 173 خريجا موزعين على القوات المسلحة والداخلية ولخويا والحرس الأميري وجهاز أمن الدولة.

المصدر: al-sharq.com

إينا أسالخانوفا