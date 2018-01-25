الحوثيون يفرجون عن مواطن أمريكي

قالت مصادر في صنعاء، يوم الخميس، إن جماعة الحوثي أفرجت عن مواطن أمريكي احتجزته منذ سبتمبر/أيلول 2017، مضيفة أنه نُقل إلى سلطنة عمان على متن طائرة أقلت أيضا مسؤولا كبيرا بالجماعة.

واحتجز الحوثيون داني لافون برتش، المتزوج من يمنية ويعمل بشركة "صافر اليمنية للنفط"، بعدما أخذ أطفاله إلى المدرسة، وذلك وفقا لما قاله اثنان من زملائه.

وأفادت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في صنعاء، إن برتش نقل إلى مسقط برفقة محمد عبد السلام المسؤول الكبير في جماعة الحوثي.

وأشار تقرير، أكد صحته مصدر مقرب من الحوثيين، إلى أن عبد السلام قاد وفد الحوثيين في محادثات سلام مع ممثلين عن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا، وقد مُنيت بالفشل.

وقالت وكالة رويترز أنه لم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الحوثيين للتعليق على التقرير، كما لم يتسن أيضا الحصول على تعليق من مسؤولين أمريكيين.

جدير بالذكر أن مسؤولين في اليمن قالوا في وقت سابق من الأسبوع إن مسؤولين من الحوثيين سيزورون مسقط قريبا في محاولة جديدة لاستئناف محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة والتي عقدت في الكويت عام 2016 لكنها انتهت دون التوصل لاتفاق.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي