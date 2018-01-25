السعودية تعلق على تقارير بشأن شراء قطر "إس-400" الروسية

رد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، على تقارير حول نية قطر شراء منظومات روسية للدفاع الجوي بينها "إس-400".

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وفي حديث مقتضب مع وكالة "تاس" الروسية بعد مشاركته في أعمال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، قال المعلمي، في إشارة إلى المساحة الصغيرة لأراضي قطر: "في أي مكان سينشرونها؟".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت قطر على لسان سفيرها لدى موسكو، فهد محمد العطية، أنها مهتمة بشراء منظومات دفاع جوي روسية.

وقال العطية، في تصريح لوكالة "تاس" إن المفاوضات حول شراء منظومات دفاع جوي وصلت إلى مراحل متقدمة، مضيفا أن "الحديث يدور كذلك عن تكنولوجيا للقوات البرية" القطرية.

ولاحقا أوضح مصدر في السفارة القطرية في موسكو أن العطية تحدث خلال المقابلة عن مباحثات مع روسيا لشراء منظومات دفاع جوي دون أن يحدد ماهية المنظومة، وبين: "إن سعادة السفير قال عبارة يمكن فعلا أن تفهم على أكثر من وجه، لكنه لم يكن يقصد منظومة إس – 400 تحديدا".

من الجدير بالذكر أن السعودية، التي تمر علاقاتها مع قطر بأزمة حادة، لقد أبرمت اتفاقا مع روسيا حول شراء عدد من منظومات "إس-400" نتيجة الزيارة، التي قام بها العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، إلى موسكو أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر: تاس + وكالات

رفعت سليمان