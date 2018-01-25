"قسد" تعلن تدمير 3 دبابات تركية قرب عفرين

أفادت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم الخميس بأن الجيش التركي الذي يواصل عملياته في مدينة عفرين (شمال سوريا) خسر 3 دبابات.

وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لـ"قسد"، أن "جيش الغزو التركي" حاول التقدم من محور ناحية بلبل في قرية عبيدان بغطاء من القصف المدفعي والدبابات ، إلا أن قواتنا تصدت للهجوم ودمرت دبابة تركية وقتلت من فيها، وسط تواصل الاشتباكات في المنطقة.

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وفي بيان آخر صدر عن المكتب قبل وقت وجيز، أشارت "قسد" إلى أن "المحاولات اليائسة" للجيش التركي المدعوم من تنظيم "جبهة النصرة"، لا تزال مستمرة لاحتلال قرى مقاطعة عفرين، ومنها محاولة الجنود الأتراك التقدم في محور ناحية راجو بمحاذاة قريتي عمارا حتى قرية كومرشي. وأورد البيان أن مقاتلي "قسد" تصدوا لهجومهم. وأشار إلى أن "المعارك التي اندلعت أثناء هذه المحاولة ألحقت خسائر في العتاد والأرواح بالمهاجمين، حيث تم تدمير دبابتين تركيتين ومقتل من فيهما".

وكان الجيش التركي أطلق، السبت الماضي، عملية "غصن الزيتون" في مقاطعة عفرين شمال غربي سوريا، ضد مواقع "وحدات حماية الشعب" الكردية التي يشكل مقاتلوها معظم عناصر "قوات سوريا الديمقراطية"

المصدر: موقع قوات سوريا الديمقراطية + وكالات

قدري يوسف