العاهل الأردني "يشكك" في قبول نتنياهو حل الدولتين

شكك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس، بمدى قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل الدولتين لتسوية الصراع مع الفلسطينيين.

ورد الملك عبد الله الثاني، خلال جلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا، على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن نتنياهو يؤمن أو آمن يوما بحل الدولتين، قائلا:"مما نراه اليوم، ولا أريد أن نطلق أحكاما، لدي شك بذلك".

وأضاف أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس أدى إلى رد فعل قوي وواسع، لأنه أحبط الفلسطينيين الذين باتوا يشعرون بأن واشنطن ليست وسيطا نزيها، معرجا بالقول إن الجميع ينتظر إعلان الأمريكيين لخطتهم.

ورأى الملك الأردني أنه لا يمكن أن تكون هناك عملية سلام أو حل سلمي بمعزل عن الولايات المتحدة، مؤكدا أهمية العمل على بناء الثقة بين الفلسطينيين وواشنطن للعودة إلى طاولة المفاوضات، علما أن محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة منذ عام 2014.

وشهدت العلاقات الفلسطينية الأمريكية توترا شديدا بعد إعلان ترامب، في 6 ديسمبر الماضي، القدس عاصمة لإسرائيل.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي