وزير الخارجية القطري: لن نقع في دائرة النفوذ السعودي

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريح للموقع الإخباري الفرنسي "أوبينيون أنترناسيونال"، الأربعاء، أن بلاده لن تدور في فلك النفوذ السعودي.

إقرأ المزيد

وقال وزير الخارجية القطري "نحن مقتنعون بأن السعودية تريد أن تخضع قطر لنفوذها وهذا لن يحدث أبدا".

وصرّح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في المقابلة الحصرية: "لقطر هويتها واستقلالها وتاريخها، وهي تتخذ قراراتها بكل استقلالية وهذا الأمر غير قابل للتفاوض وسيبقى كذلك في المستقبل".

وأشار الدبلوماسي القطري إلى أن الضغوط لن تجدي نفعا وأن الشعب القطري مستعد للقتال دفاعا عن سيادته، وتابع "لكننا نعتقد أن هذا هو الخيار الأخير ولا بديل عن السياسة والحوار كسبيل للخروج من هذه الأزمة".

إقرأ المزيد

وأفاد الوزير القطري بأن الدوحة مستعدة لحل دبلوماسي منذ بداية الحصار شرط احترام السيادة القطرية والقانون الدولي، معرجا بالقول: "إنما هل السعوديون مستعدون للحوار والتفاوض؟ سنواصل التساؤل عن دوافعهم الحقيقية".

وأضاف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "عندما ننظر إلى الوضع الإقليمي، ما يحدث في اليمن ولبنان، نرى أن السياسة السعودية زعزعت استقرار المنطقة وليس قطر وحدها.. لذلك نعتقد أنه يجب أن تكون لدينا رؤية شاملة وأن نجد الحلول للنزاعات في منطقتنا عبر الحوار، وليس بالتهديد كما نعيش حاليا".

جدير بالذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في شهر يونيو 2017 علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بزعزعة الاستقرار في المنطقة ودعم التنظيمات الإرهابية، وهي اتهامات رفضتها الدوحة.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي