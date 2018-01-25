الكويت تعرب للسعودية عن أسفها وعتبها للإساءة التي تعرض لها وزير كويتي

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن بلاده عبرت خلال اللقاء مع السفير السعودي المعتمد لديها عن الأسف والعتب للإساءة التي تعرض لها وزير كويتي.

وقال الجارالله في تصريح للصحفيين عقب مشاركته في احتفال السفارة الهندية بالعيد الوطني، إن اللقاء مع السفير السعودي في الكويت، الدكتور عبد العزيز الفايز، تطرق إلى العلاقات الثنائية، لافتا إلى أنه في إطار تلك العلاقات الأخوية "عبرنا عن الأسف والعتب للإساءة التي وجهت للفاضل الوزير خالد الروضان الذي يحظى بثقة تامة وتقدير بالغ من الجميع".

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب وزير الخارجية قوله: "نؤكد رفضنا واستهجاننا لتلك الإساءة لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية الحميمة والمتميزة بين البلدين الشقيقين. ونحن على ثقة بأن الأشقاء في المملكة لن يقلوا عنا حرصا على علاقاتنا الأخوية والبعد بها عن كل ما من شانه المساس والإساءة لها".

كما أشار الجارالله إلى أن "المباحثات مع السفير السعودي كانت إيجابية وبناءة".

المصدر: كونا

محمد الطاهر