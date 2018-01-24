الخارجية الكويتية توضح الأنباء حول استدعاء السفير السعودي لديها

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، تعليقا على ما تم تداوله حول استدعاء السفير السعودي بالكويت، أن الخارجية لم تستدع السفير.

وأكد المصدر أن لقاء السفير السعودي مع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله "يأتي في إطار اللقاءات المعتادة بين نائب وزير الخارجية والسفراء المعتمدين لدى دولة الكويت وذلك للتباحث في شؤون العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة".

وطالب المصدر متداولي تلك الأخبار تحري الدقة في نشرها.

يتبع