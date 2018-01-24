العثور على أقراص مخدرة في حقيبة شيرين داخل مطار القاهرة

عثر أمن مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، على 35 قرصا مخدرا لعقار "الزاناكس" المحظور حيازته في مصر، في حقيبة تابعة للمطربة شيرين عبدالوهاب أثناء سفرها إلى باريس.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر المطربة شيرين على الطائرة المصرية المتجهة إلى باريس، أظهرت الخدمة المعنية بالكشف عن الحقائب وجود أقراص داخل حقيبة السفر الخاصة بها، وبمراجعتها تبين أنها لعقار "زاناكس" المخدر والمدرج على جدول "2" المحظور حيازته، وعددها 35 قرصا.

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وأشارت إلى أنه بعد سؤال المطربة شيرين قدمت شهادة طبية رسمية، تفيد بالسماح لها بتناول تلك الأقراص لعلاج الاكتئاب، لتسمح لها أجهزة الأمن بعد ذلك بالسفر.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن منع المخرج خالد يوسف من السفر إلى باريس لحيازته هذا العقار، وإحالته للنيابة التي أفرجت عنه بعد تقديم شهادة طبية بأن العقار لزوجته بناءً على تعليمات طبية.

المصدر: بوابة الأهرام

أحمد باديان