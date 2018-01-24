الرئيس العراقي يصادق على قانون الانتخابات

صادق الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم الأربعاء على قانون الانتخابات التشريعية وموعدها.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان أن معصوم صادق على "قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013".

وأضاف البيان أن هذا القانون، الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق استنادا إلى أحكام الدستور، "شرع بغية إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشمول شريحة واسعة من أبناء المجتمع العراقي للمشاركة في الانتخابات لغرض الارتقاء بالعملية الديمقراطية"، مشيرا إلى أن هذا القانون أرسل للنشر في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس النواب صوت في جلسة الاثنين الماضي، على قانون انتخابات مجلس النواب وعلى موعدها المقرر في الـ12 مايو/ أيار، بعد جدل بسبب محاولات بعض الكتل لتأجيلها، وهو الجدل الذي حسمته المحكمة الاتحادية العليا ( أعلى سلطة قضائية)، بعدم جواز تغيير الموعد.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات

علي جعفر