رئيس نادي الزمالك المصري: أمن الدولة ضربوني بالرصاص بسبب مبارك
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أكد مرتضى منصور المحامي المصري ورئيس نادي الزمالك، أنه كان من معارضي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ودعا إلى إسقاطه أثناء ثورة 25 يناير.
وأضاف منصور في حديث لقناة LTC، أنه اتهم مبارك بـ"تزوير الانتخابات" عام 2005.
وتابع: "أمن الدولة ضرب عليا رصاص عام 2005، وأمي ماتت من بعدها"، معتبرا أن هناك فارقا بين "إسقاط النظام وإسقاط الدولة".
المصدر: صحف مصرية
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