"الباكسي" قريبا في دمشق (صور)

تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، صورا قالوا إنها لوسيلة نقل يمكن أن يبدأ العمل بها في العاصمة السورية دمشق، وهي دراجة هوائية ذات 3 عجلات ومقعد خلفي يتسع لراكبين.

ووفقا للمستخدمين، فإن وسيلة النقل الجديدة، أطلق عليها تسمية "باكسي" على غرار كلمة "تاكسي"، ستتميز بأنها ستكون رخيصة نظرا لأنها ستستخدم محركا كهربائيا للدفع بدلا من الوقود العادي. وسيجهز الـ"باكسي" بعداد للسرعة وغمازات جانبية ومصابيح.

وذكرت وسائل إعلام سورية، أن تسعيرة ركوب وسيلة النقل الجديدة ستكون 25 ليرة للدقيقة الواحدة.