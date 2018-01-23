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روسيا تكشف عن أسماء الدول العربية والأجنبية المدعوة لحضور مؤتمر سوتشي للحوار السوري

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روسيا تكشف عن أسماء الدول العربية والأجنبية المدعوة لحضور مؤتمر سوتشي للحوار السوري
Sputnik
ألكسندر لافرينتيف المبعوث الروسي الخاص للتسوية السورية
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أعلن المبعوث الرسمي للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف أن بلاده وجهت الدعوات الرسمية لعدد من الدول العربية والأجنبية لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وقال لافرينتيف: "الدعوات وجهت باسم روسيا وإيران وتركيا(الدول الضامنة) إلى كل من الأردن ومصر والسعودية والعراق ولبنان وكازخستان".

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وأضاف، "الدعوة وجهت أيضا إلى ممثلي الأمم المتحدة ومراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا".

وأشار مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا إلى أن هدف المؤتمر هو دعم الحوار السوري – السوري، وفي سبيل تهيئة الظروف لعودة الاستقرار في المجتمع السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية واستقلالها.

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ويعطي المؤتمر دفعة باتجاه الاستقرار السياسي في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذلك الانتقال إلى الحوار السلمي في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي 

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