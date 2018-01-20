لافرينتييف: اتفقنا اليوم مع إيران وتركيا على قوائم المشاركين في مؤتمر سوتشي

أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، أن انعقاد مؤتمر سوتشي للحوار السوري سيتم في موعده، في الـ30 من يناير، وأن الدول الضامنة قد اتفقت على قوائم المشاركين فيه.

وقال لافرينتييف في حديث خصّ به قناة RT: "جرى الاتفاق مع إيران وتركيا على قوائم المشاركين في المؤتمر، كما بحثت موسكو مع أنقرة سبل العمل مع المعارضة السورية".

وأعرب المبعوث الروسي عن أمله في مشاركة الأمم المتحدة على أرفع مستوى، وحضور المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مؤتمر السوريين في سوتشي.

وأشار إلى تعويل روسيا على الولايات المتحدة لحضور مؤتمر سوتشي بصفة مراقب، مشيرا في هذه المناسبة إلى عدم شرعية وجود القوات الأمريكية على أراضي سوريا بلا إذن من الحكومة في دمشق.

المصدر: RT

إياد قاسم