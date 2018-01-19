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بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي التحضير لمؤتمر سوتشي حول سوريا

أخبار العالم العربي

بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي التحضير لمؤتمر سوتشي حول سوريا
Sputnik
مجلس الأمن الروسي
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بحث الرئيس فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي اليوم الجمعة التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي المزمع يومي الـ29 والـ30 من الشهر الجاري.

وذكر دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين، أنه تم خلال الاجتماع "الوقوف على سير جهود التسوية السياسية في سوريا، وبحث جملة من القضايا المتعلقة بالتحضير لمؤتمر سوتشي".

وأضاف أنه جرت خلال الاجتماع أيضا مناقشة المسائل الاقتصادية والاجتماعية لجدول الأعمال الداخلي الروسي.

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هذا، ومن المقرر أن يعقد في سوتشي غدا السبت لقاء ثلاثي روسي – إيراني – تركي بمشاركة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري ونائب وزير الخارجية سيدات أونال.

وتعمل روسيا في الوقت الحالي مع الشركاء الأتراك والإيرانيين على إعداد قائمة الأطراف السورية التي ستكون مدعوة للمشاركة في مؤتمر سوتشي المقرر عقده يومي 29 و30 يناير/كانون الثاني الجاري.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف

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