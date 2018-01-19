تنسيق روسي إيراني إضافي مع اقتراب سوتشي

تبادلت روسيا وإيران وجهات النظر في إطار تنسيق المواقف قبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية يومي الـ29 والـ30 من الشهر الجاري.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال اجتماع عقده مع نظيره الإيراني حسين أنصاري في موسكو اليوم: "هذا اللقاء يحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلينا، لأنه يهدف إلى توضيح الحيثيات وتنسيق الخطوات في إطار جهود التسوية السورية".

وأضاف أن أنصاري سيتوجه من موسكو إلى سوتشي للمشاركة في اللقاء الثلاثي للدول الضامنة لمفاوضات أستانا وهي روسيا وتركيا وإيران، ضمن جهود التحضير لمؤتمر الحوار السوري المتوقع انعقاده يومي الـ29 والـ30 من يناير.

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ووجهت الدعوة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لحضور المؤتمر، لكنه لا يزال مترددا في الحضور حتى الآن، معللا صمته بضرورة التشاور مع السكرتير العام للأمم المتحدة.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين







