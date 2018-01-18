موسكو تؤكد عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي 29 و30 يناير

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي سيعقد يومي 29 و30 يناير الجاري.

وقال بوغدانوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا سيتم تأجيل مؤتمر سوتشي: "لا، سيعقد يومي 29 و30 يناير/كانون الثاني".

وأضاف بوغدانوف أن قوائم المشاركين في مؤتمر "موجودة، ولكن لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي مع شركائنا الأتراك، ونحن بانتظار تعليقاتهم النهائية اليوم بشأن القوائم التي تم تقديمها في وقت سابق للإيرانيين والأتراك".

وأعرب عن الأمل بأن يتم الاتفاق على قوائم المشاركين في المؤتمر اليوم أو غدا بشكل نهائي، ليبدأ إرسال الدعوات لحضور المؤتمر إلى الأطراف السورية.

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وأكد بوغدانوف، أنه سيعقد في سوتشي لقاء ثلاثي روسي – إيراني – تركي يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري على مستوى نواب وزراء الخارجية. وأوضح أنه سيشارك فيه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، وعن الجانب التركي نائب وزير الخارجية سيدات أونال.

كما سيصل إلى موسكو، غدا الجمعة نائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري، الذي ستجري معه "مشاورات روسية – إيرانية ثنائية حول مجمل قضايا الشرق الأوسط"، ومن ثم سيتوجه إلى سوتشي.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف