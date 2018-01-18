مصادر: تغيير محتمل في موعد مؤتمر الحوار السوري ومكان انعقاده

قالت مصادر في المعارضة السورية وإحدى الدول الضامنة للهدنة في سوريا، إن مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع إجراؤه في سوتشي في 29 و30 من الشهر الحالي، قد يتغير موعده ومكان انعقاده.

ونقلت وكالت انترفاكس الخميس، عن أحد المصادر، أن "موعد المؤتمر قد يؤجل، كما أن مكان انعقاده قد يتغير أيضا". وبحسب المصدر، فإن نجاح الدورة المقبلة للمفاوضات بين السوريين تحت الرعاية الأممية التي أعلن عن إجرائها في فيينا في 25 و26 يناير، قد يغني عن ضرورة تنظيم مؤتمر في سوتشي.

وأوضح المصدر: "إذا تسنى خلال المفاوضات السورية بوساطة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إقناع الحكومة والمعارضة السوريتين بالانخراط في مفاوضات مباشرة، وتحدث هذه المفاوضات بالفعل، ويبدأ العمل وفقا لهذه الآلية، فلن تبقى هناك حاجة إلى تنظيم مؤتمر سوتشي".

من جانبه، لم يستبعد مصدر في المعارضة السورية نقل المؤتمر من سوتشي إلى إحدى المدن المصرية، مشيرا إلى أن "ذلك قد يكون أريح لممثلي المعارضة".

هذا، وأكد بعض ممثلي المعارضة، منهم زعيم "منصة موسكو" قدري جميل ورئيس حزب المؤتمر الوطني وزعيم "مجموعة حميميم" إليان مسعد، أنهم مستعدون للذهاب إلى سوتشي، لكنهم لم يتلقوا الدعوات بعد.

إقرأ المزيد

وأضاف جميل، أن "أحدا في المعارضة لم يتسلم الدعوة حتى الآن".

يذكر أن موسكو تسعى إلى حشد أوسع مشاركة سورية في مؤتمر سوتشي، وأوسع دعم دولي له، حيث دعت إلى حضوره الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

المصدر: انترفاكس

متري سعيد