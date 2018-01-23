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قتيل وجرحى في إطلاق نار داخل مدرسة في ولاية كنتاكي الأمريكية

أخبار العالم العربي

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أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين في إطلاق نار حدث داخل مدرسة ثانوية في الولاية.

وكتب مات بيفين حاكم الولاية على "تويتر": "الحادث وقع في مدرسة مارشال كونتي الثانوية شمال غرب الولاية".

وأضاف بيفين أن المشتبه بإطلاقه النار في قبضة رجال الأمن، وهو تحت المراقبة، ولم تعلن لحد الآن أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

المصدر: أسوشيتد برس

هاشم الموسوي 

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