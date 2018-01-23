قتيل وجرحى في إطلاق نار داخل مدرسة في ولاية كنتاكي الأمريكية

أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين في إطلاق نار حدث داخل مدرسة ثانوية في الولاية.

وكتب مات بيفين حاكم الولاية على "تويتر": "الحادث وقع في مدرسة مارشال كونتي الثانوية شمال غرب الولاية".

Как минимум один человек погиб, пятеро ранены в результате стрельбы в одном из колледжей США. О ЧП сообщил в Twitter политик Мэт Бевин.https://t.co/MLNRasExef#стрельба#СШАpic.twitter.com/PJCABvysUA — Пятый канал Новости (@5tv) 23 января 2018 г.

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us... — Matt Bevin (@MattBevin) ٢٣ يناير، ٢٠١٨

وأضاف بيفين أن المشتبه بإطلاقه النار في قبضة رجال الأمن، وهو تحت المراقبة، ولم تعلن لحد الآن أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

المصدر: أسوشيتد برس

هاشم الموسوي