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"إس 400" تغطي أجواء دمشق

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Sputnik
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ذكر النائب السابق لقائد القوات الجوية الروسية إيتيش بيجيف أن المجموعة العسكرية الروسية نشرت في سوريا منظومة دفاع جوي متكاملة تغطي كل المرافق الروسية وسماء العاصمة السورية دمشق.

وقال النائب السابق لقائد القوات الجوية والفضائية الروسية الفريق إيتيش بيجيف، إنه تمت إقامة نظام دفاع جوي في سوريا يصلح لكل الارتفاعات، وهو متعدد الطبقات يسمح بالسيطرة على المجال الجوي فوق القواعد الروسية وكافة المرافق والمنشآت الاستراتيجية الروسية، وعلى أجواء العاصمة السورية دمشق، مرجحا أن تكون الرادارات العاملة تغطي كل الأراضي السورية.

وأضاف إيتيش بيجيف أن بطاريتي "إس-400" تغطيان جبهة طولها 1200 كلم أن منظومة الدفاع الجوي "بانتسر-إس" تحمي البطاريتين المذكورتين من الهجمات الجوية المنخفضة الارتفاع.

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وأضاف أن الطائرات الحربية الروسية الموجودة في حميميم توفر كذلك الحماية الجوية للمجموعة العسكرية الروسية.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين

 

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