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سامي عنان رهن الاعتقال؟

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سامي عنان رهن الاعتقال؟سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق
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أفادت وسائل إعلام نقلا عن منسق حملة سامي عنان المتقدم للانتخابات الرئاسية المصرية، باعتقال عنان بعد صدور بيان للجيش ضده.

وكانت القوات المسلحة المصرية استدعت للتحقيق رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق سامي عنان، والذي أعلن مؤخرا ترشحه للانتخابات الرئاسية.

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وجاء ذلك في بيان للجيش المصري بثه التلفزيون، اتهم عنان بالتزوير وبمخالفة قوانين ولوائح الجيش.

وكان رئيس أركان القوات المسلحة المصرية السابق قد غرد في تويتر أمس مناديا بعودة الحياة السياسية إلى البلاد.

كما دعا في وقت سابق مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف "على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة".

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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