قيس الخزعلي مطلوب رسميا في لبنان

نشرت وسائل إعلام لبنانية أن القوى الأمنية اللبنانية عممت في 15 من الشهر الجاري على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مذكرة توقيف بحق قيس الخزعلي قائد عصائب أهل الحق العراقية.

وجاء التعميم بطلب من مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود بعد تحقيق تبين فيه أن الخزعلي لم يدخل لبنان بطريقة شرعية.

ونزولا عند طلب رئيس الحكومة سعد الحريري، منعت السلطات اللبنانية دخول الخزعلي الأراضي اللبنانية، حسبما ذكر الإعلام اللبناني.

بدورها علقت حركة عصائب أهل الحق في العراق اليوم الثلاثاء على القرار اللبناني ضد الخزعلي، معتبرة أنه يحمل "طابعا سياسيا".

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وأعلن المتحدث باسم الحركة نعيم العبودي أن الحركة سترفع دعوى للطعن بقرار القضاء اللبناني القاضي بتوقيف الخزعلي.

وأضاف: "قرار لبنان جاء بعد اتهام الشيخ قيس الخزعلي بزيارة لبنان بطريقة غير رسمية. نقول إن التهمة غير صحيحة وإن الشيخ زار لبنان بطريقة رسمية وبجواز عراقي وعن طريق مطار رفيق الحريري".

وكان قد انتشر شريط فيديو مطلع ديسمبر الماضي يظهر الخزعلي وهو يجول بلباس عسكري على الحدود الجنوبية للبنان في منطقة بوابة فاطمة في بلدة كفركلا.

جدير بالذكر أن الخزعلي، قائد عصائب أهل الحق التابعة للحشد الشعبي في العراق، وهو من مواليد مدينة الصدر في بغداد.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية وعراقية

نتالياعبدالله