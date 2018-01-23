مصر تستعد لتغيير خريطة العالم السياحية

اعتبر خالد العناني وزير الآثار المصري، أن مصر ستغير خريطة العالم السياحية بعد افتتاح المتحف المصري الكبير نهاية 2018، مشيرا إلى أن افتتاحه تعثر منذ أربع سنوات.

وأضاف العناني، أن المتحف شهد طفرة حقيقية منذ 2016، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أوصى بنظام التدفقات المالية إلى المتحف للانتهاء منه في أسرع وقت.

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وأوضح العناني، أنه تم إنجاز 70% من المتحف مؤكدا أنه سيغير خريطة السياحة في العالم، وسيجلب السياح إلى مصر بشكل غير مسبوق.

المصدر: مواقع مصرية