محكمة عراقية: الإعدام بحق إرهابي اشترك في قتل 47 مواطنا

أصدرت محكمة جنايات ديالى (شرق العراق) حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق أحد عناصر تنظيم "القاعدة"، شارك بعدة عمليات إرهابية، أبرزها قتل 47 مواطنا في عام 2006.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق، إن المتهم اشترك مع أفراد من تنظيم القاعدة خلال العام 2006 بنصب نقطة تفتيش وهمية، واستدرجوا من خلالها 47 مواطنا وأعدموهم.

يذكر أن العديد من مناطق العراق عانت عقب الغزو الأمريكي للبلاد، من حالة انفلات أمني وظهور جرائم ذات طابع طائفي وإرهابي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين ورجال الأمن.

المصدر: موقع مجلس القضاء الأعلى

علي جعفر