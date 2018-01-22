المغرب.. تعديل وزاري يشمل 5 وزارات

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، قرارا يقضي بتعيين 5 وزراء جدد خلفا لوزراء أقيلوا على خلفية تأخر مشروع لتنمية في منطقة "الحسيمة" شمالي المغرب.

وقضى التعديل الوزاري بتعيين عبد الأحد الفاسي الفهري وزيرا للإعداد والتراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلفا لنبيل بنعبد الله.

وبحسب التعديل فإن سعيد امزازي سيشغل منصب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فيما عيّن أنس الدكالي وزيرا للصحة.

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وقضى التعديل أيضا بتعيين محسن الجزولي وزيرا منتدبا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفا بالتعاون الأفريقي، ومحمد الغراس كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مكلفا بالتكوين المهني.

تجدر الإشارة إلى أن الملك المغربي أقال في أكتوبر/تشرين الأول، 5 وزراء ومسؤولين آخرين بعد رفع تقرير من المجلس الأعلى للحسابات المعني بمراقبة الماليات العامة يعزو تأخر مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" إلى تقاعس عدد من المسؤولين.

المصدر: وكالات

أحمد باديان