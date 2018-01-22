القاهرة: الحظر الأمريكي للشحنات "قديم وغير دقيق"

أكدت وزارة الطيران المدني المصرية، أن تقارير حظر جميع الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة من مطار القاهرة "قديمة وغير دقيقة"، مضيفة أن الحظر قائم منذ عام 2015.

وقالت الوزارة في بيان لها: "هناك تعاون إيجابي مع السلطات الأمريكية وفى تطور مستمر بالإضافة إلى أن مصر الآن بصدد الاشتراك في برنامج المعلومات المقدمة عن الشحنات تمهيدا لرفع الحظر نهائيا".

وكانت مصادر في مطار القاهرة وشركة مصر للطيران ذكرت في وقت سابق، أن السلطات الأمريكية حظرت نقل جميع الشحنات من المطار الدولي إلى الولايات المتحدة، معللة قرارها بـ"غياب الثقة" في إجراءات الأمن بمطار القاهرة.

إقرأ المزيد

يذكر أن الطلب شمل مطارات وناقلين في دول عربية أخرى، وخص شركة "مصر للطيران" العاملة في مطار القاهرة الدولي، و"الملكية الأردنية" في مطار الملكة علياء الدولي، و"الخطوط السعودية" في مطاري الملك عبد العزيز والملك خالد الدوليين، و"الخطوط القطرية" في مطار الدوحة الدولي، وشركتي "الإمارات" و"الاتحاد" العاملتين في مطاري دبي وأبوظبي الدوليين.

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي