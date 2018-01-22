السلطات الأمريكية تطالب شركات طيران عربية بتعزيز فحص الشحن الجوي

طلبت هيئة أمن النقل الأمريكية من ست شركات طيران عربية المشاركة في برنامج معزز لفحص الشحنات الجوية، كجزء من الجهود الهادفة إلى تعزيز أمن الطيران العالمي.

ويخص هذا الطلب العاجل شركة "مصر للطيران" العاملة في مطار القاهرة الدولي، و"الملكية الأردنية" في مطار الملكة علياء الدولي، و"الخطوط السعودية" في مطاري الملك عبد العزيز والملك خالد الدوليين، و"الخطوط القطرية" في مطار الدوحة الدولي، وشركتي "الإمارات" و"الاتحاد" العاملتين في مطاري دبي وأبوظبي الدوليين.

هذا وتشترط هيئة أمن النقل الأمريكية فحص جميع الشحنات الجوية التي ترسل من تلك المطارات وتأمينها بموجب بروتوكولات الفحص المسبق للشحن الجوي. وأضافت الوكالة أن معظم المتطلبات يتم تطبيقها في الأساس بشكل طوعي من قبل شركات الطيران حول العالم.

حظر أمريكي على نقل الشحنات الجوية من مطار القاهرة

وفي وقت سابق نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في مطار القاهرة الدولي تأكيده على أن السلطات الأمريكية فرضت حظرا على نقل جميع الشحنات الجوية من مطار القاهرة الدولي إلى أراضيها باستثناء حقائب الركاب.

وقالت المصادر للوكالة إن الولايات المتحدة أوقفت نقل الشحنات الجوية بسبب "عدم الثقة في إجراءات الأمن الخاصة بمطار القاهرة".

المصدر: رويترز

علي جعفر