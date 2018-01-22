"جند الخلافة" يعترفون باستهداف الأمن الجزائري

كشف موقوفون في الجزائر من عناصر ما يسمى بـ"جند الخلافة" الإرهابي عن عمليات استهدفوا بها مواقع لقوات موريتانيا والنيجر ومالي قبل عودتهم إلى شمال الجزائر.

واعترفوا بأنهم تلقوا تدريبات عسكرية على يد الإرهابي مختار بلمختار المكنى بلعور في دولة مالي، ونفذوا عدة عمليات استهدفت ثكنة عسكرية موريتانية، وعناصر أمنية في الجمارك الجزائرية في ولايتي بشار والمنيعة، أسفرت عن مقتل 13 عنصرا وجرح آخرين، إضافة إلى مجزرة المنصورة ضد الدرك الوطني راح ضحيتها العشرات.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الجزائرية تحارب التنظيمات الإرهابية المتشددة ومنها تنظيم "جند الخلافة"، إذ سبق لها أن تمكنت في إحدى عملياتها من القضاء على أحد أخطر العناصر الإرهابية وهو أمير المنطقة الغربية الساحلية، لتنظيم "جند الخلافة"، المدعو هواري أحمد المكنى بعقبة.

المصدر: بوابة الشروق

نتاليا عبدالله